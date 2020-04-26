Росстат зафиксировал снижение реальных доходов россиян

С января по март реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По сравнению с четвертым кварталом 2019 года доходы снизились на 25%, говорится в отчете ведомства.

В первом квартале 2020 года потребительские цены выросли в среднем по стране на 2,4% в годовом выражении, на продукты питания — на 2%. Средние доходы на душу населения в январе–марте составили 31,2 тысячи рублей в месяц.

Из этой суммы 88,1% россияне потратили на оплату товаров и услуг, еще 15,8% пошло на обязательные платежи и взносы. Если сравнивать с первым кварталом 2019 года, то расходы на товары и услуги выросли на 1,8 процентного пункта, а на обязательные платежи — на 0,7 процентного пункта.

Накопления россиян в январе–марте сократились на 5,6%. При этом почти две трети сограждан (63,6%), судя по опросу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», вообще не имеют накоплений. Большинству из тех, у кого они есть, при потере работы денег хватит в лучшем случае на полгода.