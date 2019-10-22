Росстат выяснил причины роста зарплат в индустрии развлечений

По словам директора по развитию DGMA Андрея Березенова, динамика роста — «результат развития самой отрасли». Он объяснил стремительное развитие тем, что отечественные представители бизнеса научились не только придумывать, но и эффективно реализовывать идеи.

«Сейчас в индустрии развлечений наступила эра виртуальной реальности. И снова наша страна находится в авангарде событий. Неудивительно, что заработная плата людей, работающих в данном направлении, стремительно растет», — отметил Андрей Березенов.

Эксперт предположил, что данный вектор сохранится еще четыре-шесть лет благодаря мощной эволюции индустрии.