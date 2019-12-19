    19 декабря 2019, 14:28

    Росстат улучшил доходы россиян

    Алексей Сахаров

    Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обновила оценку роста реальных располагаемых доходов населения за период с января по ноябрь 2019 года. Ранее Росстат оценивал рост доходов россиян в 0,2%. теперь — в 0,8%. Такой пересмотр связан с тем, что изменилась база сравнения из-за уточнения поквартальных оценок за 2018 год.

    «Очередная, четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за 2018 год, публикуемая в соответствии с Федеральным планом статистических работ, не изменила годовой динамики реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов (101,1% и 100,1% соответственно), но скорректировала поквартальную динамику 2018 и 2019 годов», — сказано в сообщении, распространенном Росстатом.

    Как пояснили в ведомстве, сведения о росте доходов были уточнены на основе информации, которую подают Банк России, Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и другие министерства и ведомства страны.

    «На внутригодовую поквартальную динамику 2018 и 2019 годов повлияли уточненные данные банковской статистики за 2017 год», — добавили в Росстате.

    Ранее специалисты Росстата изучили рацион жителей России. Была взята выборка за последние пять лет. Оказалось, что на продукты россияне тратят от 20 до 50% бюджета.