Росстат улучшил доходы россиян

«Очередная, четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за 2018 год, публикуемая в соответствии с Федеральным планом статистических работ, не изменила годовой динамики реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов (101,1% и 100,1% соответственно), но скорректировала поквартальную динамику 2018 и 2019 годов», — сказано в сообщении, распространенном Росстатом.

Как пояснили в ведомстве, сведения о росте доходов были уточнены на основе информации, которую подают Банк России, Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и другие министерства и ведомства страны.

«На внутригодовую поквартальную динамику 2018 и 2019 годов повлияли уточненные данные банковской статистики за 2017 год», — добавили в Росстате.

Ранее специалисты Росстата изучили рацион жителей России. Была взята выборка за последние пять лет. Оказалось, что на продукты россияне тратят от 20 до 50% бюджета.