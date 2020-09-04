Росстат рассказал об изменении цен на продукты в августе
Самый большой рост цен на сахар зафиксировали в Крыму и Пермском крае. Там за килограмм песка стали просить на 7,4 и 6,6% больше, чем в июле. При этом в семи регионах страны сахар подешевел на 0,1%, а в Чукотском автономном округе — на 1,7%.
По традиции в августе снизились цены на плодоовощную продукцию. Больше всего за месяц подешевел картофель — на 19,6%. На втором месте расположились помидоры и лук, потерявшие за месяц 15,6 и 14,9% соответственно. Также цены снизились на виноград —14,6%, яблоки — 11,9%, огурцы — 9,7%, белокочанную капусту — 9,2%, морковь — 9,1%. Замороженные овощи и сухофрукты незначительно подорожали — на 0,6 и 0,4% соответственно.
Цены на овощи и фрукты снизились во всех регионах России, кроме Камчатского края. Там их стоимость увеличилась за месяц на 1,8%. Самое больше снижение цен зафиксировали в Курской области — 18,4% и в Ярославской области — 13,3%.
Среди других потерявших в цене товаров ведомство назвало пшено — 1,5%, куриные яйца —1,0%, замороженные кальмары — 0,7%, мороженая рыба (кроме лососевых пород) — 0,6%. Мясо курицы, говядина, гречка, зефир, пастила, кофе и коньяк потеряли в цене за месяц 0,2%.
В список продуктов с выросшими ценами попали свинина (рост 1,4%), баранина (рост 1%), рыбные консервы, сыры и брынза (рост 0,9%), красная икра, овощные консервы и оливковое масло (рост 0,8%).
Общий индекс потребительских цен в августе по сравнению с июлем не изменился. С начала года он прибавил 3%.