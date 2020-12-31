Росстат рассказал, насколько подорожали продукты в 2020 году

В декабре индекс потребительских цен на продовольственные товары вырос на 1,5% по сравнению с ноябрем. В годовом выражении увеличение их стоимости составило 6,7%.

Цены на непродовольственные товары за месяц выросли на 0,4%, и в годовом выражении — на 4,8%. Услуги с ноября выросли в цене на 0,4%, в годовом выражении — на 2,7%.

По данным Росстата, наибольший рост стоимости показали куриные яйца (3,2%) и подсолнечное масло (1,7%). На 4,6% и более яйца подорожали в 23 субъектах России, а в Севастополе и Республике Крым — на 13,8% и 11,8% соответственно.

В 19 регионах страны подсолнечное масло выросло в цене на 2,5%. В Крыму и Псковской области — на 4,8%. Во Владимирской области масло подешевело — на 0,3%.

Увеличение стоимости показали сахар-песок (0,7%), маргарин (0,5%), рыба мороженая (0,4%), мясо кур, консервы мясные для детского питания, масло сливочное, мука пшеничная, хлеб ржаной, вермишель и макаронные изделия (0,3%). Свинина, баранина, печенье, хлеб и булочные изделия, обед в столовой, кафе, закусочной подорожали на 0,2%. Выросла цена огурцов (11,2%) и помидор (5%).

На 0,9% увеличилась стоимость «Линекса», на 0,5% — отечественного анальгина и валокордина. На 0,4% выросла цена пеленок для новорожденных и на 0,2% — на хозяйственное мыло. Машины иностранных марок, телевизоры и смартфоны подорожали на 0,5% и 0,4% соответственно.

Не изменились цены на бензин, при этом дизтопливо подорожало на 0,1%.

По оценкам Росстата инфляция в РФ по итогам 2020 года достигла в 4,9%. В декабре она составила 0,8%.

Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов напомнил, что в 2020 году рубль потерял к доллару и евро более 15 и 24% соответственно. Но, по его мнению, в следующем году отечественная валюту избежит сильных колебаний.