Росстат зафиксировал замедление роста цен на помидоры, но вместе с тем начали стремительно дорожать огурцы. Ведомство представило доклад по результатам анализа роста цен на продукты в России в период с 19 по 25 января.

Огурцы за прошлую неделю подорожали на 2,4%. Рост цен на помидоры замедлился с 3,5% до 2%. Водка подорожала на 0,1%. Выросли цены на черный чай (0,5%). Стерилизованное молоко подешевело на 0,3%, однако на столько же выросли цены на сметану, как и на обед в столовой или кафе. Сосиски и сардельки, маргарин, мороженая рыба и карамель стали дороже на 0,2%. Не изменились цены на шоколадные конфеты и говядину.

Цены на сливочное масло, пастеризованное молоко, жирный творог, колбасы, свинину, поваренную соль показали рост на 0,1%, а баранина и печенье подешевели.

Плодоовощная продукция поднялась в цене на 1,4%. В частности, подорожали картофель (1,7%), морковь (2,2%), репчатый лук (1,3%), свежая белокачанная капуста (0,6%), яблоки (0,9%).

Контролем за ситуацией с ценами на продовольственном рынке займется ФНС России. Об этом сообщило РИА ФАН.