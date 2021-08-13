Росстат предварительно оценил рост экономики России

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России во II квартале 2021 года, по предварительным оценкам Росстата, составил 10,3% на годовом уровне. Причем в I квартале показатель снижался на фоне пандемии.

Об этом сказано в опубликованном на сайте службы документе. Отчасти рост ВВП можно объяснить эффектом низкой базы, связанной с коронавирусным кризисом. Например, в 2019 году индекс физического объема ВВП России был на 1,7% меньше.

Предварительная оценка была сделана на основе индикаторов статистики по разным отраслям. Самый большой прирост показал пассажирооборот - +250%. Сектор водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов увеличился на 30%. Розничный товарооборот поднялся на 23,5%.

Первую оценку ВВП за II квартал 2021 года Росстат опубликует 10 сентября 2021 года. Она будет учитывать будет учитывать поступившие от респондентов уточнения данных и дополнительную информацию от министерств, ведомств и Банка России.

В Совете Федерация поддержали предложение, поступившее от Минприроды о создании законопроекта об экономике замкнутого цикла, основанной на возобновлении ресурсов. Это позволит снизить объем отправляемых на свалки отходов и развить практику раздельного сбора мусора.