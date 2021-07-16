Росстат указал на рост долга за услуги ЖКХ в России

За первый квартал 2021 года сумма задолженностей за услуги ЖКХ в России увеличилась на два миллиарда рублей и составила 1,33 триллиона рублей. Этот показатель выше на почти на 6%, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

«Рост долгов за ЖКУ связан со снижением доходов физических и юрлиц. Население понимает, что большинство жизненно необходимых ресурсов не подлежит отключению, поэтому оплата осуществляется не в установленные сроки», — пояснила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Тем не менее в некоторых российских регионах собираемость платы за ЖКУ с населения во время пандемии снизилась до 60%. В Министерстве строительства сообщили изданию, что платежная дисциплина граждан в прошлом году снизилась до 94,7% с 96% в 2019-м. Эксперты считают, что проблему поможет решить увеличение субсидий для нуждающихся категорий населения.

В пресс-службе МОЭК сообщили, что если сравнивать нынешний и прошлый годы с точки зрения текущих платежей, то сейчас, как оказалось, обстановка лучше. Все дело в том, что с начала года поступления увеличились на 7%.