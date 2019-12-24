Росстат предсказал минимальные цены на бензин за 11 лет

Впервые с 2016 года цены на бензин за год поднялись всего на 1,9%, уступив общему уровню инфляции. Это самый низкий рост стоимости топлива за последние 10-11 лет. Главной причиной этого стал демпфирующий механизм.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата. По мнению экспертов из Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), главным сдерживающим фактором стал принятый правительством демпфирующий механизм, который компенсировал производителям топлива часть упущенной выгоды при поставках топлива на внутренний рынок вместо экспорта.

Кроме того, специалисты отметили важность снижения спроса на бензин и стабилизации котировок нефти на мировом рынке. Топливные цены не должны подняться выше инфляции и в следующем году.

По данным издания, с 1 января 2019 года стоимость бензина поднялась на 1,9%, дизельного топлива — на 2,4%. Это наименьшая цена за последние 11 и десять лет соответственно.

Действительно, рост потребительских цен на бензин в 2019 году составил минимальное значение с 2008-го, а подорожание дизельного топлива стало минимальным с 2009-го Федеральная служба государственной статистики

В ФАС сообщили «Известиям», что налоги в конечной стоимости литра бензина составляют 55%, но даже повышение ставки вдвое по сравнению с 2018 годом, не смогло разогнать цены до заоблачных высот. При этом ставка НДС выросла на 18-20%. Информированный источник сообщил изданию, что общий размер выплаченной Минэнерго компенсации по демпферу составил 310 миллиардов рублей.

В начале декабря министр энергетики России Александр Новак заявил, что цены на бензин растут ниже темпа инфляции — 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.