Росстат подсчитал инфляцию с начала года

«За период с 28 января по 3 февраля 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала февраля — 100,1%, с начала года — 100,5%», — заявили в Росстате.

Цены на куриные яйца за отчетную неделю снизились на 2%, на пшено — на 0,8%, на мясо кур — на 0,6%, а на свинину, сахарный песок и шлифованный рис — на 0,1%.

При этом, по данным Росстата, цены на сыры выросли на 0,4%, на гречневую крупу и макаронные изделия — на 0,3%, а на мясные консервы, пастеризованное молоко и хлеб — на 0,2%. Фрукты и овощи подорожали в среднем на 1,6%.

Отмечается, что цены на бензин остались прежними, а стоимость дизельного топлива понизилась на 0,1%.