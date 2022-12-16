Деньги 16 декабря 2022, 07:21 Росстат пересмотрел экономические итоги года и отменил техническую рецессию РБК: Росстат пересмотрел траекторию спада экономики России из-за сезонности Сайт мэра и правительства Москвы

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Технической рецессии в 2022 году в России не произошло. Росстат пересмотрел свои отчеты с учетом сезонности и выяснил, что валовый внутренний продукт в первом квартале не сокращался, рассказал РБК.

Два квартала подряд снижения ВВП по отношению к предыдущему считают технической рецессией, а учет таких факторов, как отпуска, счета за отопление, ритмичность производственных процессов — сезонным сглаживанием. В прежнем отчете Росстат заявил о снижении ВВП с января по март на 0,34%, с апреля по июнь — на 1,95%. Специалисты пересмотрели данные с учетом сезонности и выяснили, что в первом квартале сокращения не произошло, во втором ВВП упал на 5,25%, а в третьем — вырос на 0,45%.

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Автор статьи заметил, что после пересчета изменились только эти данные, в остальном результаты остались прежними, например, физический объем ВВП и его динамика по сравнению с показателями 2021 года.

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