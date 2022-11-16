Деньги 16 ноября 2022, 21:32 Росстат оценил снижение ВВП в третьем квартале года Росстат оценил снижение ВВП России в третьем квартале 2022 года в 4% РИА «Новости»

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Внутренний валовый продукт России в третьем квартале 2022 года снизится на 4%, говорится в сообщении на сайте Росстата. Прогноз ведомства оказался более оптимистичный по сравнению с данными Минэкономразвития, которое оценивало спад в 4,4%.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года по предварительной оценке составил 96%», — отмечается в заявлении Росстата.

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При расчете ВВП использовалась статистика по отраслям, в том числе учитывалось падение оптового товарооборота на 22,6%, розничного товарооборота на 9,1%, грузооборота — на 5,5%. При этом хорошие показатели были у сельского хозяйства — рост на 6,2% — и строительства — на 6,7%.

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Ранее экономисты поделились прогнозами о соотношении валютной пары рубль-доллар. По словам специалистов, ситуация, при которой доллар будет продаваться за 50 рублей, ударит по российской экономике. Национальной валюте предсказали плавное падение.