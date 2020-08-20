Росстат оценил падение ВВП России
Российский ВВП за первую половину 2020 года, по предварительным данным, снизился на 3,6% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Федеральной службы статистики (Росстат).
Согласно данным ведомства, в первом квартале наблюдался рост ВВП РФ на 1,6% в годовом выражении. За второй квартал спад российской экономики достиг 8,5% в годовом выражении.
По прогнозам Минэкономразвития, по итогам текущего года ВВП России упадет на 4,8%.
На днях Владимир Путин сравнил снижение экономики России и других стран. Ожидается, что по итогам года потери России окажутся ниже, чем у других, в том числе европейских стран. Он также подчеркнул, что после прохождения этого периода экономика РФ пойдет в рост вместе с остальными мировыми показателями.