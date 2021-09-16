Росстат не заметил снижения доходов общепита во время действия QR-кодов в Москве

В Москве в июле этого года, во время действия QR-кодов, выручка у заведений общепита выросла, оборот в Москве достиг 31,9 миллиарда рублей. Это на треть больше, чем в аналогичный период в прошлом году.

Статистику составил Росстат. По данным ведомства, выручка владельцев кафе и ресторанов в 2021 году оказалась выше на 8,6 миллиарда рублей по сравнению с июлем 2020 года и на 0,9 миллиарда выше, чем в июле 2019 года. Об этом сообщил РБК.

В Росстате считают, что доходы общепита выросли благодаря продолжению работы в формате «навынос» и доставке. И если из-за QR-кодов количество посетителей упало, то количество заказов нет.

Бизнес-омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова назвала РБК другую причину. Она предположила, что сумма выручки выросла благодаря повышению цен и значительному обелению отрасли. По ее словам, этот процесс начался из-за грядущей отмены НДС и снижения зарплатных налогов.

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов отметил, что июль 2021 года был хуже для московских рестораторов, чем июль 2020 и июль 2019. Он считает, что официальная статистика отражает показатели доходов различных категорий, в том числе и доставку еды. Также статистика, по мнению Миронова, может учитывать как московский общепит заведения, которые зарегистрированы в Москве, но находятся в других регионах. Например, в Краснодарском крае, где оборот общепита в этом июле превышал показатели 2019 года.