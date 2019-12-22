Росстат назвал цену «Оливье» и сельди под шубой на Новый год

Полтора килограмма самого новогоднего салата России в этом году обойдутся приблизительно в 326 рублей, подсчитали в Росстате. Дороже всего салат обойдется на Чукотке. Самый бюджетный приготовят на Белгородщине.

Чтобы рассчитать цену салата, статистики использовали традиционную рецептуру. Так, они взяли 400 граммов консервированных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, полкило картофеля, 200 граммов моркови, четыре куриных яйца, 300 граммов вареной колбасы, 200 граммов майонеза и 100 граммов репчатого лука.

Самый дорогой салат «Оливье» будет на Чукотке. По приведенной рецептуре на него придется потратить 601,08 рубля. На Камчатке «Оливье» будеть немногоим дешевле — на него придется потратить 502,73 рубля. В Магаданской области — 481,60 рубля, в Ненецком округе — 471,04 рубля.

В Москве и Санкт-Петербурге салат будет немногим дороже среднероссийского. Москвичи потратят на закуску 436,99 рублей, а петербуржцы — 354 рубля ровно.

«Следует отметить резкое увеличение стоимости набора продуктов для приготовления салата по сравнению с ноябрем 2018 года в Чукотском автономном округе (на 16,37 процента), Костромской области (на 14,36), на Алтае (на 12,88), в республиках Бурятии и Карелия (на 11,22 и 11,01 процента соответственно)», — объяснила формирование цены доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова. Ее слова привела «Российская газета».

Самый недорогой салат «Оливье» приготовят в Белгородской области. ЗДесь закуска обойдется в 243,82 рубля. Бюджетно можно приготовить этот салат в Мордовии, Липецкой и Тамбовской областях.

Эксперты подсчитали на всякий случай цену и другого популярного новогоднего салата. «Сельдь под шубой» обойдется в среднем в 157,61 рублей. Это на 2,32% дороже, чем в прошлом, 2018 году.

Ранее Росстат подсчитал стоимость всего новогоднего меню. На новогодний стол среднестатистический россиянин потратит 6430,78 рублей. Дороже всего новогоднее чревоугодие обойдется на Чукотке, бюджетнее всего — в Ингушетии.