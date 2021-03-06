Росстат назвал самые убыточные отрасли 2020 года в России

В 2020 году средние и крупные компании в России потеряли пятую часть чистой прибыли — она упала на 23,5%. Самые серьезные убытки понесли угольная отрасль и сфера общепита.

Данные по деятельности организаций привел Росстат. Они опубликованы на сайте федеральной службы.

Убыточных организаций в прошлом году стало больше на 2,9 процентного пункта, по сравнению с показателями 2019-го — 29,4%. Их совокупный убыток составил 5,3 триллиона рублей. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Сухопутный и трубопроводный транспорт тоже показал сильное ухудшение финансовых результатов, уйдя в минус на 72,7%. Оптовая торговля, кроме продаж автомобилей и мотоциклов, потеряла 69,5%.

Убытки при добыче угля составили 37,6 миллиарда рублей, а в отрасли распределения газа — 79,2 миллиарда. Отрасль производства пара и горячей воды потеряла 135,6 миллиарда. На 40,1 миллиарда рублей в минус ушли междугородные и международные пассажирские перевозки по железной дороге. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания потеряла 56,2 миллиарда.

Сельское хозяйство и рыболовство показали наиболее высокие темпы роста — 86%. Операции с недвижимым имуществом дали плюс 72,3%, строительство — плюс 53,1%. Розничная торговля, за исключением продажи автомобилей и мотоциклов, прибавила 34,4%.