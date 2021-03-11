Росстат назвал подорожавшие за неделю продукты

Куриные мясо и яйца остались в лидерах по росту цен на продовольственные товары в России в период с 2 по 9 марта. Об этом свидетельствуют данные исследования, представленные на сайте Росстата.

Куриное мясо в среднем по России прибавило в цене на 1,7%. Яйца подорожали на 0,9%.

Также выросли цены на свинину (1%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (0,5%), говядину, мороженую рыбу и сахар-песок (0,4%). Цены на баранину, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания и гречневую крупу выросли на 0,3%. Маргарин, сливочное масло, ржаной хлеб, макароны, печенье и черный чай, овощные консервы для детского питания подорожали на 0,2%. Цены на сосиски, сардельки, жирный творог, сыры, рис, подсолнечное масло и обеды в столовых поднялись на 0,1%.

Сразу на 5,3% снизились цены на огурцы. Помидоры подешевели на 1,1%. Благодаря этому плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,3%. Но при этом картофель и морковь подорожали на 2,6%, лук и белокочанная капуста выросли в цене на 1,2%, а яблоки — на 0,3%.

Ранее сообщалось, что средний чек на продукты для приготовления блинов в России вырос на 3%.