Росстат: яйца, сахар и подсолнечное масло за неделю подорожали

За прошлую неделю в России быстрее росли цены на сахар, подсолнечное масло и куриные яйца. Курица дорожала более медленными темпами. Мука, хлеб и макароны тоже стали стоить больше.

Изменение цен проанализировали специалисты Росстата. Отчет за период с 16 по 22 марта опубликован на сайте федеральной службы.

Сахар-песок за указанное время подорожал на 0,8%. На предыдущей неделе показатель равнялся 0,4%. Подсолнечное масло стало больше стоить на 0,5% против 0,2% неделей ранее.

В среднем по России цены на куриное мясо выросли на 1,5%. За предыдущий период оно подорожало на 1,6%, а со 2 по 9 марта — на 1,7%.

Ценник на куриные яйца увеличился на 1,3% (0,9% на предыдущей неделе). Они дорожали с начала сентября по начало января — 17 недель. В январе стоимость яиц снизилась, в феврале снова начала ползти вверх, а в первых числах марта стабилизировалась.

Пшеничная мука теперь стоит на 0,5% дороже (на прошлой неделе она, наоборот, была дешевле на 0,3%). Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки стоит на 0,2% больше предыдущих значений. Цена на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта поднялась на 0,1%, на вермишель — на 0,2%.

Дороже на 0,2% обойдутся хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов. Рис стал дешевле на 0,1%, гречка — дороже на 0,6%, за пшено платили на 0,4% меньше.