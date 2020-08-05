Росстат: инфляция не растет третью неделю подряд

«За период с 28 июля по 3 августа 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100%, с начала августа — 100%, с начала года — 103%», — отмечает ведомство.

За прошедшую неделю среди продовольственных товаров больше всего подорожал сахар-песок — на 0,8% в среднем и более 1,5% в некоторых регионах. При этом в Адыгее и Калужской области он даже подешевел на 1,1%.

Также цены выросли на баранину. За этот период она подорожала на 0,8%. Незначительно подорожали свинина, хлеб из пшеничной муки и карамель.

При этом на продуктовом рынке совсем немного упали цены на сосиски, сардельки, стерилизованное молоко и пшено. Масла сливочное и подсолнечное, смеси сухие молочные снизились в цене на 0,2%. Значительно подешевели фрукты и овощи (в среднем на 2,3%). При этом эксперты уверены, что они потом сильно подорожают из-за нехватки рабочих рук — закрытие границ привело к тому, что число трудовых мигрантов в России сократилось.