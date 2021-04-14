Бедных россиян стало меньше в 2020 году

Количество россиян, чей доход был ниже 11 329 рублей в месяц, в четвертом квартале 2020 года составило 13,5 миллиона человек. Это 9,2% от всего населения страны. Такие данные привел Росстат.

В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году количество бедных не изменилось.

В целом по стране за этот период выросли среднедушевые денежные доходы с 41 328 рублей в месяц в четвертом квартале 2019 года до 42 543 рублей в четвертом квартале 2020 года. За это же время снизился уровень безработицы до 5,9%.

Размер прожиточного минимума четвертом квартале 2020 года составил 11 329 рублей, это на 277 рублей меньше, чем в третьем квартале.

На финансовую поддержку бедных россиян направили 3,4 триллиона рублей. Эти средства распределились следующим образом: семьи с детьми получили 97,3 миллиарда рублей, безработные граждане — 15,9 миллиарда рублей.

Дополнительные 70 миллиардов рублей направили в качестве единовременной выплаты семьям с детьми в декабре 2020 года.

Предварительная оценка в целом по итогам 2020 года показала, что общее количество малоимущих россиян составило 17, 8 миллиона человек, это на 300 тысяч меньше, чем в 2019 году.

Точное количество бедных Росстат подсчитает после учета всех сезонных и годовых выплат.