Росстандарт согласился убрать некоторые обязательные надписи с упаковок продуктов | 360°

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Viber Росстандарт согласился убрать некоторые обязательные надписи с упаковок продуктов Росстандарт поддержал идею убрать часть надписей о сроке годности с упаковок продуктов РИА «Новости»

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Производители продуктов предложили ради экономии чернил убрать некоторые обязательные надписи с упаковок. Например, указание на расположение срока годности. Росстандарт поддержал эту идею, сообщил РБК.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила нескольким ведомствам подумать об уточнении национальных стандартов в области этикетирования, которые отвечают за площадь упаковки с информацией о продукте. Пересмотреть правила предложили сами производители — из-за санкций они столкнулись с нехваткой краски и упаковки.

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Росстандарт поддержал эту идею. В агентстве заявили, что можно убрать некоторые надписи, например, данные об адресах производства, указание на место нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм.

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Однако для этого придется изменить технические регламенты Таможенного союза, общие для стран Евразийского экономического союза, а не только национальные стандарты. В ЕАЭС такое предложение пока не получали.

Однако председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин отнесся к идее скептически. Производитель нарушит закон, если уберет информацию о месте изготовления, а указание на расположение надписи о сроке годности большой роли не играет.

Он предположил, что таким способом предприниматели решили сократить свои не самые серьезные статьи расходов и «заблокировать инновации в части информирования потребителей». Дмитрий Янин предложил вместо этого перейти на минималистичный дизайн и отказаться от некоторых надписей на иностранных языках.

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