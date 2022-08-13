Российские рестораторы отметили значительный рост цен на рыбу и морепродукты

В ресторанах России заменяют импортную рыбу и морепродукты отечественными, при этом цены на такую продукцию значительно выросли — местами на 50%. Об этом РИА «Новости» рассказали представители отрасли.

«В ресторанах „Магадан“ <…> импортный лосось заменили на мурманского, привозные из-за рубежа креветки — на дальневосточные (районы вылова на Сахалине и у берегов Магадана), французские устрицы — на сахалинские и крымские», — сообщили в пресс-службе холдинга Pinskiy & Co.

Также в меню ресторанов теперь присутствуют гребешок с Сахалина, камчатский краб, мурманский еж и форель из Карелии.

«Все продукты ничем не уступают импортным аналогам, а некоторые и превосходят их по вкусовым качествам», — заверили в холдинге.

Соучредитель группы ресторанов в Ростове-на-Дону Гаджи Зулумханов отметил рост цен не только на импортные, но и на отечественные продукты.

«Было ожидание, что в связи с закрытием импорта цены будут ниже на магаданскую креветку, краба — все то, что добывается в наших северных морях. Но, к сожалению, произошло наоборот. Это плохо сказывается на ресторанах и себестоимости», — заявил он.

Ранее ресторатор, владелец пиццерии Станислав Денисов назвал лучшие блюда для первого свидания. По его словам, лучше заказывать блюда, которые не требуют большого внимания, вроде пиццы или закусок, чтобы была возможность сосредоточиться на разговоре.