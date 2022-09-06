Деньги 06 сентября 2022, 03:59 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам объяснили влияние «Северного потока» на курс рубля Эксперт Емельянов: на курс рубля влияет остановка прокачки газа по «Северному потоку» РИА «Новости»

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Главным фактором влияния на курс российской валюты стала остановка прокачки газа по трубопроводу «Северный поток». Такое мнение агентству «Прайм» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

«На него („Северный поток“. — прим. ред.) в лучшие годы приходилось до трети всего экспорта Газпрома. А он в свою очередь является вторым по значимости источником валютного дохода для страны», — отметил собеседник агентства.

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По динамике ввоза товаров в Россию можно определить, что спрос на валюту со стороны импортеров растет, поделился Емельянов.

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«Дисбаланс между спросом и предложением должен вызвать удорожание базовых валют, то есть падение рубля», — подытожил эксперт.

Ослабление рубля также обусловлено структурой российского бюджета. Минфин не может сокращать траты по основным статьям расходов, пояснил Емельянов. Для правительства приемлемым курсом была бы отметка в 70 рублей за доллар. Емельянов считает, что к таким показателям валютный рынок может выйти до конца 2022 года.

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