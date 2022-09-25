Россиянам объяснили, в чем подвох рассрочки без переплат | 360°

Деньги 25 сентября 2022, 02:11 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам объяснили, в чем подвох рассрочки без переплат Юрист Абдрахманова: у рассрочки без переплат могут быть «подводные камни» РИА «Новости»

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Россияне, имеющие дело с кредитной рассрочкой, могут столкнуться с «подводными камнями», заявила юрист юридической фирмы «Ялилов и Партнеры» Камила Абдрахманова. Ее слова привело агентство «Прайм».

Покупателям могут навязать услуги, которые включают дополнительную гарантию. В этом случае конечная сумма, которую придется возвращать, может увеличиться до 50%, поделилась специалист.

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При этом «чистая» рассрочка все же существует, но встречается крайне редко. Это связано с тем, что продавец не хочет брать на себя все риски, отметила Абдрахманова.

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Если клиент нарушит договор о фиксированных сроках платежей, он должен выплатить неустойку. Однако взыскать деньги с покупателя не всегда так просто.

Ранее сообщалось о введении новых лимитов на потребительские кредиты в 2023 году. Однако это может повлиять на спрос, полагают эксперты.

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