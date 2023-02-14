14 февраля 2023, 07:47
Россию не смогли вытеснить с европейского рынка энергоносителей
Дипломат Пилипсон: в Европе сохранился высокий спрос на российские энергоносители
Спрос на энергоносители из России в Европе остался высоким, эмбарго и другие санкции не вытеснили ее с рынка. Об этом РИА «Новости» заявил директор четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон.
«Говорить сегодня о вытеснении России с европейских рынков не приходится, спрос на энергоносители остается высоким», — сказал он.
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Дипломат заявил, что в Болгарии проблема поставки российского газа обострилась в апреле. Россия обязала оплачивать контракты в рублях, но местное правительство отказалось делать это и оправдало мифическим, по его словам, укреплением энергетической безопасности. Юрий Пилипсон сказал, что объективного экономического обоснования такого решения болгарам так и не представили — наоборот, увеличили затраты и спровоцировали риск дефицита энергоресурсов.
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Во Франции признали, что девять пакетов санкций не смогли обрушить российскую экономику. Это подтвердил обновленный прогноз МВФ, по которому Россия покажет больший рост, чем Европа.
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