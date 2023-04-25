Деньги 25 апреля 2023, 16:59 Россию назвали причиной падения прибыли нефтеперерабатывающих заводов в мире Reuters: из-за поставок дешевой нефти из России упала прибыль мировых НПЗ РИА «Новости»

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Прибыльность нефтеперерабатывающих заводов по всему миру резко сократилась на фоне поставок российской дешевой нефти. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации источника, в течение прошлой недели в Евросоюзе эталонная маржа перегонки дизельных баржей снизилась до уровня февраля 2022 года, составив около 13,7 доллара за баррель. Также резкое падение стоимости зафиксировали на азиатском рынке — до 14 долларов за баррель.

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В среднем нефтеперерабатывающие заводы в Евросоюзе стали меньше зарабатывать с января 2022 года — около 3,5 доллара за баррель. На азиатских НПЗ это значение снизилось до 2,5 доллара.

После начала российской специальной операции страны «Большой семерки», Евросоюз и Австралия ввели ценовое ограничение на сырую нефть из России, установив планку на уровне 60 долларов за баррель. Позднее санкции распространились на нефтепродукты, писал RT.

Автор Telegram-канала «Голос Мордора» объяснил, почему нефтяная война Запада против России обречена на провал.