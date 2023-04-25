25 апреля 2023, 16:59
Россию назвали причиной падения прибыли нефтеперерабатывающих заводов в мире
Reuters: из-за поставок дешевой нефти из России упала прибыль мировых НПЗ
Прибыльность нефтеперерабатывающих заводов по всему миру резко сократилась на фоне поставок российской дешевой нефти. Об этом сообщило агентство Reuters.
По информации источника, в течение прошлой недели в Евросоюзе эталонная маржа перегонки дизельных баржей снизилась до уровня февраля 2022 года, составив около 13,7 доллара за баррель. Также резкое падение стоимости зафиксировали на азиатском рынке — до 14 долларов за баррель.
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В среднем нефтеперерабатывающие заводы в Евросоюзе стали меньше зарабатывать с января 2022 года — около 3,5 доллара за баррель. На азиатских НПЗ это значение снизилось до 2,5 доллара.
После начала российской специальной операции страны «Большой семерки», Евросоюз и Австралия ввели ценовое ограничение на сырую нефть из России, установив планку на уровне 60 долларов за баррель. Позднее санкции распространились на нефтепродукты, писал RT.
Автор Telegram-канала «Голос Мордора» объяснил, почему нефтяная война Запада против России обречена на провал.
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