Российскому авторынку предсказали рост и непростые времена

В 2022 году в России ожидается рост продаж автомобилей. Такой прогноз сделали в Ассоциации европейского бизнеса. При этом ситуация на рынке остается сложной.

Осенью 2021 года дефицит компонентов начал серьезным образом влиять на авторынок, сообщила газета «Известия». Автопроизводители столкнулись с простоями.

Тем не менее итоговая цифра продаж оказалась на 4,3% выше, чем в 2020 году. Особенно сильно вырос сегмент китайских автомобилей. Страна представила новые модали на фоне дефицита полупроводников, сделав их менее зависимыми от электронных компонентов.

Самым популярным автомобилем оказалась российская Lada Vesta. Второе место досталось Lada Granta. Toyota сумела продать больше RAV4 и Camry, чем в 2020-м, Renault вышла в плюс с Duster и Arkana, а Skoda — с кроссовером Karoq.

Эксперты считают, что в 2021 году автопроизводители получили прибыль за счет низкой базы: из-за локдауна продажи машин практически остановились на несколько месяцев. Специалисты рекомендуют ориентироваться на статистику регистраций новых машин.

Улучшение ситуации, скорее всего, произойдет не раньше 2023–2024 годов. Цены на машины прежними не будут. В настоящее время средняя цена легкового автомобиля в России составляет более двух миллионов рублей. Столь резкий скачок показателя средневзвешенной цены, по словам экспертов, в последний раз фиксировали в 2015 году.

Предполагается, что сложившиеся обстоятельства подстегнут интерес к онлайн-покупкам автомобилей, когда люди могут приобрести машину по рекомендуемой производителем цене, без дополнительных накруток от дилеров.