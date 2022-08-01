ЦБ назвал сроки восстановления российской экономики

Рост российской экономики восстановительным темпом начнется в середине 2023 года и продолжится в 2024 году. Об этом говорится в докладе Центрального банка о денежно-кредитной политике.

«Начиная с середины 2023 года и в 2024 году отечественная экономика начнет расти восстановительным темпом несколько меньшим, чем оценивалось в апреле (1,5-2,5 вместо 2,5-3,5%)», — говорится в докладе Центробанка.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что согласно прогнозу ЦБ, по итогам 2022 года ВВП России сократится на 4-6%. Первоначальные прогнозы в апреле держались на отметке 8-10%.

Набиуллина добавила, что экономическая рецессия, возможно, растянется по времени, но будет менее глубокой. Предполагается, что по итогам 2023 года показатель ВВП снизится на 1-4%.

Ранее глава Центробанка исключила полный запрет оборота американского доллара в России. По ее словам, использование этой валюты в виде наличности продолжится даже при «апокалиптичном» сценарии, писала газета «Известия».