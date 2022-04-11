Российской экономике предсказали возврат к уровню 2021 года через год

Российская экономика через год может вернуться к уровням конца 2021 года, даже если жесткие санкции Запада не будут сняты. Такое мнение выразил в интервью «Известиям» заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов. Он также подчеркнул, что никакого дефолта не будет.

«Дефолта не будет. У нас есть запас с точки зрения долга. Через год мы можем уже вернуться к итогам 2021 года. Даже с такими жесткими санкциями», — сказал Торосов.

По данным Минфина, на 1 февраля 2022 года внешний долг России составлял 59,5 миллиарда долларов, включая задолженность по внешним облигационным займам на сумму 28,97 миллиарда долларов. В настоящее время у РФ есть 15 действующих займов, которые следует погасить в период с 2022 по 2047 годы.

Ранее Торосов также рассказал, что правительство РФ планирует потратить часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний, пострадавших от санкций в отношении России. Озвучить имена компаний он отказался, поскольку это может повлиять на стоимость их акций.