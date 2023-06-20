Деньги 20 июня 2023, 18:34 Российской экономике предрекли восстановление до послепандемийного уровня Глава Центробанка Набиуллина заявила о восстановлении экономики до уровня конца 2021 года РИА «Новости»

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Уровень экономической активности России приблизился к показателям конца 2021 года. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что худшие прогнозы, которые фигурировали в общественной повестке ранее, не оправдались, но впереди у экономического блока новые испытания.

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«Сейчас наша экономика уже очень близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности, который был в конце 2021 года. Как мы говорим, восстановиться до своего потенциала», — заявила Набиуллина.

Глава регулятора отметила, что сейчас основное внимание уделяется долгосрочным приоритетам, один из которых финансовое просвещение россиян.

В опубликованном на сайте Центробанка отчете за май 2023 года говорится, что восстановление экономической активности в первом квартале продолжилось. В следующем году регулятор ожидает рост от 0,5 до 2,5% внутреннего валового продукта и выхода на диапазон в 1,5 — 2,5% в 2025 году.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина констатировала, что трансформация российской экономики проходит в ускоренном режиме. По ее словам, предприятия приняли новые реалии и продолжили свою работу при поддержке решений финансового блока правительства.