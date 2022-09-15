Деньги 15 сентября 2022, 10:08 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Российским ведомствам предложили снизить расходы на 2023 год — «Ведомости» «Ведомости»: Минфин предложил ведомствам снизить утвержденные расходы на 2023 год на 10% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минфин России проинформировал ведомства о снижении на 10% незащищенных расходов бюджета на 2023 год. Об этом газете «Ведомости» сообщили источники, близкие к правительству.

По данным собеседников издания, министерство довело через систему «Электронный бюджет» ассигнования на следующий год в объеме, урезанном по сравнению с законом о бюджете на 2022–2024 годы.

Реклама

Источники «Ведомостей» отметили, что в июне Минфин сообщил другим министерствам и ведомствам о сокращении по каналам бюджетного процесса. Это решение не означает, что траты следующего года будут меньше — в общей сложности они увеличатся и в номинальном, и в реальном выражении, пояснили источники газеты.

Реклама

Один из собеседников «Ведомостей» подчеркнул, что секвестр (сокращение расходов) пенсий, пособий, выплат бюджетникам, медицины, разумеется, не планируется. Исходя из этого, издание предположило, что секвестр потребовался для включения новых расходов в бюджет.

Источник, близкий к Минобороны, заявил, что сокращения финансирования гособоронзаказа также не планируется. А представители Минцифры, Минстроя и Минспорта обратили внимание, что процесс формирования бюджета пока не завершился.

По словам замруководителя направления «Бюджетная политика» Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлии Герасимовой, секвестирование, как правило, затрагивает расходы, которые связаны с госуправлением, и капитальные расходы.

0 0 0 0 0 0