Деньги 27 ноября 2022, 03:58 Российским туристам посоветовали купить валюту до 5 декабря Экономист Григорьев: российским туристам стоит купить валюту до 5 декабря Unsplash

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Российским туристам, планирующим отправиться в путешествие в новогодние праздники, стоит приобрести валюту до 5 декабря. Об этом заявил в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Он пояснил, что с 5 декабря могут начать действовать новые антироссийские санкции Евросоюза, затрагивающие нефтяную отрасль. Речь идет о введении потолка цен на российскую нефть, который может сказаться на курсе рубля.

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«У нас существует такая закономерность: когда вводятся какие-то ограничения или санкции против России, то национальная валюта начинает временно слабеть», — отметил Григорьев.

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Он посоветовал туристам заранее купить иностранную валюту по более выгодному курсу. Рубль может и не просесть, но приобретение валюты до начала действия санкций точно поможет не прогадать. При этом экономист подчеркнул, что серьезных изменений на валютном рынке не предвидится.

«Если санкции и окажут влияние на рубль, то очень ограниченное. Максимальный коридор колебаний может достигать 10%, то есть шести-семи рублей. Но я думаю, что изменения не превысят 5% процентов», — заключил он.

Ранее инвестор Федор Сидоров говорил, что россиянам не стоит опасться превышения курса доллара отметки в 60-61 рубль.