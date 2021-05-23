Российским туристам дали советы по выбору банковской картой для поездки за границу

Российским путешественникам рассказали, с какой банковской картой лучше ехать за границу, чтобы сэкономить деньги на конвертации. Об этом сообщило РИА «Новости».

Карта должна быть привязана к национальной валюте страны. Благодаря этому не тратятся лишние средства на операции по конвертации, поскольку списание денег проходит в евро по банковскому курсу без совершения лишних дополнительных мероприятий. Этим советом поделилась начальник управления пассивных операций и пакетов услуг банка «БКС» Ольга Козлова.

При оплате покупок обычной рублевой картой в странах, где национальная валюта не доллар или евро, происходит двойная конвертация. Если банк расплачивается с платежной системой долларами, то платежная система сначала переводит стоимость покупки в национальной валюте сначала в доллары, а потом кредитная организация переводит полученные доллары в рубли по своему курсу.

Перевод части сбережений в валютный счет также посоветовал Алексей Коренев из ГК «Финам». Многие российские кредитные организации выпускают карты, работающие с расчетами в рублях и в валюте. Таким образом, удастся не потерять свои сбережения на конвертации, так как сумма спишется в валюте.

А в банке «Русский стандарт» россиянам предложили воспользоваться предоплаченными банковскими картами.

«Возьмите с собой специальную предоплаченную карту, которая позволит без труда расплачиваться в местных магазинчиках, кафе и барах, покупать сувениры и посещать достопримечательности», — отметили в кредитной организации.

Для получения такой пластиковой карты не нужно предъявлять документы, заполнять анкеты и ждать ответ.