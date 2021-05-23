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    23 мая 2021, 12:31

    Российским туристам дали советы по выбору банковской картой для поездки за границу

    Алена Макаренко

    Российским путешественникам рассказали, с какой банковской картой лучше ехать за границу, чтобы сэкономить деньги на конвертации. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Российским туристам дали советы по выбору банковской картой для поездки за границу

    Карта должна быть привязана к национальной валюте страны. Благодаря этому не тратятся лишние средства на операции по конвертации, поскольку списание денег проходит в евро по банковскому курсу без совершения лишних дополнительных мероприятий. Этим советом поделилась начальник управления пассивных операций и пакетов услуг банка «БКС» Ольга Козлова.

    При оплате покупок обычной рублевой картой в странах, где национальная валюта не доллар или евро, происходит двойная конвертация. Если банк расплачивается с платежной системой долларами, то платежная система сначала переводит стоимость покупки в национальной валюте сначала в доллары, а потом кредитная организация переводит полученные доллары в рубли по своему курсу.

    Перевод части сбережений в валютный счет также посоветовал Алексей Коренев из ГК «Финам». Многие российские кредитные организации выпускают карты, работающие с расчетами в рублях и в валюте. Таким образом, удастся не потерять свои сбережения на конвертации, так как сумма спишется в валюте.

    А в банке «Русский стандарт» россиянам предложили воспользоваться предоплаченными банковскими картами.

    «Возьмите с собой специальную предоплаченную карту, которая позволит без труда расплачиваться в местных магазинчиках, кафе и барах, покупать сувениры и посещать достопримечательности», — отметили в кредитной организации.

    Для получения такой пластиковой карты не нужно предъявлять документы, заполнять анкеты и ждать ответ.