Российским семьям назвали размеры новых пособий на детей

Новые пособия с мая начнут получать нуждающиеся российские семьи с детьми от 8 до 16 лет. Об этом 8 марта сообщил президент Владимир Путин. По информации «Известий», сумма пособий будет сильно варьироваться: она составит от 5115 рублей до почти 28 тысяч рублей.

В Министерстве труда и социальной защиты населения пояснили, что пособие назначается, если среднедушевой доход семьи составляет менее одного регионального прожиточного минимума (ПМ) на человека. Таких детей в стране порядка пяти миллионов. При этом новое пособие будет назначаться по итогам комплексной оценки нуждаемости. Туда входит информация о располагаемом семьей имуществе и о наличии заработка родителей или объективных обстоятельств для его отсутствия.

Базовый размер пособия составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. В Москве это 8087 рублей. При этом на Чукотке показатель детского ПМ составляет 27 985 рублей, значит, дополнительная выплата на ребенка окажется в районе 14 тысяч рублей.

В том случае, если при назначении 50% пособия среднедушевой доход семьи будет меньше прожиточного минимума, тогда пособие будет назначено в размере 75%. Если при этом среднедушевой доход также окажется меньше прожиточного минимума, назначат пособие в размере 100%. Таким образом, самое высокое пособие получат нуждающиеся семьи Чукотки.

Для получения выплат родителям нужно будет подать заявление в электронном виде через портал госуслуг. Также предусмотрено и личное обращение. Заявления начнут принимать с 1 мая, тогда начнут приходить и первые выплаты, поскольку пособие станут рассчитывать с 1 апреля.