Российским пенсионерам разрешили получать выплаты за границей

Российские пенсии можно будет получить за рубежом в местных банках. Постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Кабинет министров РФ разрешил зачислять пенсии живущим за границей россиянам на открытые в РФ счета. Такая мера была принята на фоне санкций. В итоге власти утвердили изменения в документе об особенностях выплат пенсий и иных пособий лицам, проживающим за пределами России. Срок действия постановления — до 31 декабря 2022 года.

Западные государства с 2014 года регулярно вводят антироссийские санкции. Новый пакет экономических ограничений был введен после начала ВС РФ спецоперации на Украине. Однако санкции против РФ оказались контрпродуктивными и в первую очередь ударили по тем, кто их распространил. Это привело к резкому росту инфляции в Европе и США.