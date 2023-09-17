Деньги 17 сентября 2023, 12:22 Российским пенсионерам компенсируют оплату коммуналки Экономист Васильева: российские пенсионеры смогут вернуть до 100% оплаты ЖКХ РИА «Новости»

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Российские пенсионеры смогут получить до 100% компенсации за оплату коммунальных услуг. Это можно сделать при определенных условиях, рассказала Ura.ru член экспертного совета комитета Госдумы по экономической политике Оксана Васильева.

«Пенсионеры могут воспользоваться субсидией на оплату услуг ЖКХ, если их пенсии не хватает на оплату коммуналки или на нее уходит большая часть средств», — указала она.

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Васильева обратила внимание, что в каждом регионе страны есть стандарт, больше которого люди не должны платить за ЖКХ. Если вышедший на пенсию россиянин тратит больше установленной суммы, то имеет право на компенсацию.

«Федеральный стандарт трат на жилищно-коммунальные услуги — 22% семейного дохода. В регионе может быть меньше», — отметила экономист.

По ее словам, в зависимости от дохода компенсация может достичь 100% расходов на коммунальные услуги. Определенной категории россиян возмещают расходы на ЖКХ на постоянной основе. К ним относятся граждане старше 70 лет, люди с инвалидностью первой и второй групп, дети-инвалиды, жители Чернобыля, герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы, участники ВОВ, ветераны боевых действий и члены их семей.

Ранее юрист Александр Бударагин рассказал, что прибавка к пенсии в размере около двух тысяч рублей положена пенсионерам, на содержании которых находятся дети, инвалиды или другие пожилые граждане.