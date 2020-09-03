Российским контрактникам повысят оклады

Минимальное повышение оклада на сумму в 489 рублей ждет рядовых на первичной воинской должности. Для лейтенантов и командиров взвода повышение оклада составит 977 рублей, для полковника — 1287 рублей. Самая большая прибавка в 2344 рубля предназначена для заместителе министра обороны в звании генерала.

Учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев напомнил, что кроме окладов военные получают различные надбавки. Их начисляют исходя из размера оклада и должностей.

«Повышение для ряда военнослужащих будет более ощутимым», — подчеркнул он.

Ранее постановление о повышении зарплат военнослужащих и сотрудников силовых структур России утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подписал документ, по которому с 1 октября 2020 года размеры окладов повышаются в 1,03 раза.

Таким образом зарплату повысили всем военнослужащим, бойцам Росгвардии, сотрудникам ФСИН, МВД, таможенникам, пожарным, а также начальству органов фельдъегерской связи, имеющим военное звание.

В прошлом году оклады военнослужащим и правоохранителям повысили на 4,3%

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о повышении заработной платы в 1,03 раза председателю Следственного Комитета, Генеральному прокурору, а также государственным чиновникам. Средства для повышения зарплат президент поручил обеспечить правительству за счет выделенных на этот год ассигнований из бюджета.