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    03 сентября 2020, 14:49

    Российским контрактникам повысят оклады

    Анатолий Минкин

    Военнослужащим-контрактникам с 1 октября 20 220 года повысят оклады. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны России, выплаты увеличатся на сумму от 489 до 2344 рублей.
    Российским контрактникам повысят оклады

    Минимальное повышение оклада на сумму в 489 рублей ждет рядовых на первичной воинской должности. Для лейтенантов и командиров взвода повышение оклада составит 977 рублей, для полковника — 1287 рублей. Самая большая прибавка в 2344 рубля предназначена для заместителе министра обороны в звании генерала.

    Учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев напомнил, что кроме окладов военные получают различные надбавки. Их начисляют исходя из размера оклада и должностей.

    «Повышение для ряда военнослужащих будет более ощутимым», — подчеркнул он.

    Ранее постановление о повышении зарплат военнослужащих и сотрудников силовых структур России утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подписал документ, по которому с 1 октября 2020 года размеры окладов повышаются в 1,03 раза.

    Таким образом зарплату повысили всем военнослужащим, бойцам Росгвардии, сотрудникам ФСИН, МВД, таможенникам, пожарным, а также начальству органов фельдъегерской связи, имеющим военное звание.

    В прошлом году оклады военнослужащим и правоохранителям повысили на 4,3%

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о повышении заработной платы в 1,03 раза председателю Следственного Комитета, Генеральному прокурору, а также государственным чиновникам. Средства для повышения зарплат президент поручил обеспечить правительству за счет выделенных на этот год ассигнований из бюджета.

    Новости SMI.FM