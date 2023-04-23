Деньги 23 апреля 2023, 20:37 Российским компаниям предрекли двузначную дивидендную доходность в 2023 году «Коммерсант»: дивидендная доходность российских компаний станет двузначной в 2023 году Pixabay

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В 2023 году дивидендная доходность российских компаний станет двузначной. О ситуации на фондовом рынке написал «Коммерсант».

«Даже в непростых экономических условиях дивидендная доходность многих российских компаний будет в нынешнем году двузначной. По индексу Московской биржи она уже составляет около 11%», — говорится в материале.

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Этот процент значительно выше ставок по депозитам, которые зависли на уровне 7,68%. В конце первого квартала суммарный объем выплат по дивидентам эксперт по фондовому рынку Дмитрий Пучкарев оценивал более чем в 875 миллиардов рублей.

Физическим лицам для долгосрочных инвестиций больше всего подойдут дивидендные фонды за счет их меньшей волатильности.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал об особенностях ипотечных облигаций. Плюсом таких ценных бумаг является долгосрочное надежное инвестирование с высокой доходностью, считает эксперт.