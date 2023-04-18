Деньги 18 апреля 2023, 22:39 Российским клиентам Банка Кипра начали закрывать счета ТАСС: клиенты Банка Кипра из России стали получать уведомления о закрытии их счетов РИА «Новости»

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Российские клиенты крупнейшего Банка Кипра начали получать уведомления о закрытии счетов. Об этом сообщил ТАСС, корреспонденту которого не ответили на запрос в головном офисе учреждения.

Из-за долгих пасхальных праздников банки Кипра еще открылись. Уведомления о закрытии счетов начали получать россияне, которые на постоянной основе не живут в республике и не имеют европейского гражданства.

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Собеседница агентства показала уведомление от банка. Там указано, что финансовое учреждение благодарит за сотрудничество и пользование услугами. Однако из-за «изменений, связанных с усиленными мерами комплексной проверки и процедурами, известными как программа „Знай своего клиента“», и из-за проверки учетной записи в банке сделали вывод, что предоставление банковских услуг выходит за рамки их политики.

«Таким образом, мы с сожалением уведомляем вас за два месяца с момента отправки настоящего письма о закрытии вашего счета в банке», — отметили в сообщении.

Если получившие подобное уведомление клиенты ничего не сделаю, учреждение оставляет за собой право прекратить предоставление услуг и взыскать сборы.