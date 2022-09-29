Российским юрлицам разрешили покупать акции недружественных эмитентов без ограничений | 360°

Деньги 29 сентября 2022, 18:28 Поделиться Telegram

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Viber Российским юрлицам разрешили покупать акции недружественных эмитентов без ограничений Банк России разрешил юрлицам покупать акции недружественных эмитентов без ограничений РИА «Новости»

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Банк России разрешил юрлицам покупать ценные бумаги недружественных эмитентов вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора. Информация об этом появилась на сайте регулятора.

Ранее ЦБ установил лимиты на сделки с такими активами для неквалифицированных инвесторов — физических лиц. С 1 октября этого года доля иностранных бумаг в портфеле инвестора не должна будет превышать 15%. Затем, с 1 ноября этот показатель составит 10%, а с 1 декабря — 5%.

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В Банке России уточнили, что с 1 января 2023 года брокерам запретят исполнять поручения неквалифицированного клиента, если они увеличивают позиции по ценным бумагам компаний из недружественных стран. Но под ограничения при этом не попадут бумаги зарубежных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность на территории России.

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Долю приобретаемых иностранных активов в совокупной стоимости портфеля инвестора будут рассчитывать на основании данных на конец предыдущего торгового дня. В пресс-службе регулятора пояснили, что отказ от расчета онлайн позволит брокерам быстрее отладить операционный процесс.

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