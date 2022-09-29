Российским юрлицам разрешили покупать акции недружественных эмитентов без ограничений | 360°

Все новости

Подмосковье

29 сентября 2022, 19:39

Устройство путепровода завершили в рамках строительства Северного обхода Лобни

Наука

29 сентября 2022, 19:29

Останки мамонтенка нашли на Ямале

Реклама

Деньги

29 сентября 2022, 19:23

Центробанк установил официальный курс доллара на 30 сентября

Знаменитости

29 сентября 2022, 19:20

Брат Бориса Моисеева заявил, что директор скрывал от него певца и хотел завладеть богатством

Общество

29 сентября 2022, 19:16

Фейк: в Хакасии мобилизуют в основном представителей коренного населения

Общество

29 сентября 2022, 19:13

Юрист Лямзин рассказал, можно ли взять собаку с собой на фронт

Наука

29 сентября 2022, 19:13

Доказательства древнего потопа обнаружили на Марсе

Общество

29 сентября 2022, 19:12

Аварии на «Северных потоках» произошли в водах, подконтрольных спецслужбам США — Захарова

Интересное

29 сентября 2022, 19:02

Стилисты журнала Marie Claire рассказали, от какой одежды стоит отказаться

Деньги

29 сентября 2022, 18:28

Российским юрлицам разрешили покупать акции недружественных эмитентов без ограничений

Банк России разрешил юрлицам покупать акции недружественных эмитентов без ограничений

Читать 360tv в

Банк России разрешил юрлицам покупать ценные бумаги недружественных эмитентов вне зависимости от наличия статуса квалифицированного инвестора. Информация об этом появилась на сайте регулятора.

Ранее ЦБ установил лимиты на сделки с такими активами для неквалифицированных инвесторов — физических лиц. С 1 октября этого года доля иностранных бумаг в портфеле инвестора не должна будет превышать 15%. Затем, с 1 ноября этот показатель составит 10%, а с 1 декабря — 5%.

Реклама

В Банке России уточнили, что с 1 января 2023 года брокерам запретят исполнять поручения неквалифицированного клиента, если они увеличивают позиции по ценным бумагам компаний из недружественных стран. Но под ограничения при этом не попадут бумаги зарубежных эмитентов, которые ведут свою основную деятельность на территории России.

Реклама

Долю приобретаемых иностранных активов в совокупной стоимости портфеля инвестора будут рассчитывать на основании данных на конец предыдущего торгового дня. В пресс-службе регулятора пояснили, что отказ от расчета онлайн позволит брокерам быстрее отладить операционный процесс.

Центробанк

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама