Российским IT-специалистам увеличили размер кредита в программе льготной ипотеки

Сотрудникам IT-компаний увеличили максимальный размер кредита на покупку жилья с использованием льготной ставки с 18 до 30 миллионов в городах — миллионниках и с девяти до 15 миллионов рублей в остальных регионах. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

При этом размер субсидируемого государством кредита остался без изменений. Но теперь получатели могут взять еще один заем в банке.

Раньше такой возможности не было. IT-специалисты получали льготный кредит в размере от девяти до 18 миллионов рублей, а остальное дополняли собственными деньгами. Новые условия расширяют возможности сотрудников технологических компаний стать владельцами собственного жилья.

Льготная ипотечная программа для сотрудников IT-сектора заработала в мае этого года. Получить кредит по ставке в 5% годовых могут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в аккредитованных IT-компаниях.