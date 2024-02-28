Деньги 28 февраля 2024, 17:58 Российским инвесторам пообещали запуск механизма обмена замороженных активов Минфин: обмен замороженных активов начнет работать в течение нескольких недель

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Механизм обмена замороженных на Западе активов частных российских инвесторов заработает в течение нескольких недель. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев на площадке форума «Пути развития в новом мире».

«Три миллиона человек, у которых размер инвестиций не превышает 100 тысяч рублей, и которые оказались заморожены в иностранных ценных бумагах», — пояснил представитель ведомства.

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Моисеев добавил, что нужно урегулировать все юридические нюансы. В течение марта определятся подходы, а сам обмен активами заработает в течение полугода, подытожил он.

Ранее в Центробанке заявили, что на Западе вызвал интерес механизм обмена активами. В регуляторе подчеркнули, что ждут положительного результата от этих переговоров. Возможность обмена активами россиянам предоставил президент Владимир Путин.