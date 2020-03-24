Российским экспортерам поможет антикризисный штаб РЭЦ

Российский экспортный центр будет помогать бизнесу в российских регионах в решении проблем, связанных с возможным разрывом внешнеторговых цепочек из-за карантина. Для этого создан антикризисный штаб РЭЦ.

Как сообщили в пресс-службе РЭЦ, для экспортеров создается антикризисный штаб. Он будет анализировать изменение экспортной географии и определять потенциальные рынки для российского бизнеса.

«Нам важно, чтобы каждый экспортер, который столкнулся с проблемами в своей коммерческой деятельности из-за закрытия зарубежных рынков, мог сообщить о них в РЭЦ и получить действенную помощь и консультацию», — цитирует пресс-служба генерального директора РЭЦ Веронику Никишину.

Система мониторинга ключевых проблем уже сформирована в РЭЦ. С 25 марта на постоянной основе по видеоконференции будут проводиться совещания с участием региональных органов исполнительной власти, представителей бизнеса для выявления проблемных вопросов и формирования предложений по их решению.

Эти же проблемные вопросы можно будет направить через специальных раздел на сайте и в соцсетях РЭЦ. Кроме того, они организуют телефонную линию для экспортеров.