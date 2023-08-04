Деньги 04 августа 2023, 21:19 Российским банкам запретили брать комиссию за переводы до 30 млн рублей через СБП Путин подписал закон о переводах без комиссии между своими счетами до 30 млн рублей РИА «Новости»

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В России убрали комиссию на перевод денег между счетами в разных банках, если их общая сумма не превышает 30 миллионов рублей в месяц. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Правило коснется переводов через Систему быстрых платежей или по номеру счета в мобильном приложении. При перечислении денег по номеру карты или лично в отделении банка комиссия останется.

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Раньше клиентам банка предоставляли возможность переводить без комиссии через СБП до 100 тысяч рублей ежемесячно. При превышении лимита комиссия составляла не более 0,5% от перевода и не превышала полутора тысяч рублей.

В пояснительных материалах к закону отметили, что новая норма должна пресечь возможности «создания заградительных условий для свободного перемещения физлицами денежных средств между банками».

Размер или число операций в пределах установленной суммы финансово-кредитные организации ограничивать не смогут. Банки также обязали рассказывать клиентам в офисе, на сайте и в мобильном приложении о том, на каких условиях взымают или не взымают комиссию.

О значительном повышении лимитов на переводы самим себе заговорили еще в середине июля. В конце 2022 года в Госдуме говорили о пороге в 1,4 миллиона рублей, но в итоге его многократно увеличили.