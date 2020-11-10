Российским банкам рекомендовали ограничить обналичивание денег на кассах магазинов

«Банк России рекомендует кредитным организациям <…> руководствоваться следующими подходами: ежедневный лимит выдачи наличных денег по операциям cash-out <…> не превышает 5000 рублей; ежемесячный лимит выдачи наличных денег по операциям cash-out <…> не превышает 30 000 рублей», — предложил ЦБ.

По данным регулятора, лимиты необходимы, чтобы магазины не стали частью преступных схем.

Сейчас в России действует система, когда деньги со счета можно обналичить на кассе магазина. Для этого с собой должна быть банковская карта. Наличные выдают только после покупки.