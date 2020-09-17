Российским банкам продлили срок подключения к Системе быстрых платежей

«Банки с универсальной лицензией, которые не успеют подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2020 года, смогут это сделать и позже — до 1 января 2021 года — без санкций со стороны регулятора», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что многие сотрудники кредитных организаций в связи с введенными ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции перешли на удаленную работу. Банкам пришлось перестраивать все свои бизнес-процессы, поэтому им необходимо дополнительное время для того, чтобы подключится к Системе быстрых платежей.

На сегодняшний день к Системе быстрых платежей подключились 146 участников, из которых 134 — это банки с универсальной лицензией. Еще 42 кредитных учреждения находятся в высокой степени готовности.

По мнению финансового регулятора остальным банкам оставшегося времени хватит для подключения к Системе быстрых платежей.

Система быстрых платежей — специальный сервис, позволяющий физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каких банках находятся их счета. Но для этого необходимо, чтобы кредитные учреждения были участниками Системы.