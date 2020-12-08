Российским банкам предрекли сложности в 2021 году

В 2020 году банки могут получить до 1,4 триллиона чистой прибыли. Цифры оказались выше осенних прогнозов, однако в следующем году отрасль все равно ждут большие проблемы.

Оценку ситуации в банковской сфере дало рейтинговое агентство АКРА, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков. Рентабельность участников рынка в значительной мере снизится.

Специалисты подсчитали, что по итогам 2020 года прибыль банков составит 1,4 триллиона рублей. Однако уже в 2021 году ожидается ее почти двукратное падение — до 735 миллиардов. Сейчас выгода обеспечена возможностью не создавать полноценные резервы, которую банки получили благодаря послаблениям регулятора. Накапливается он и благодаря доходам по операциям с финансовыми инструментами.

В 2022 году доходность банков прогнозируют на уровне 1,61 триллиона рублей, что меньше полученных в 2019-м значений. Аналитики увидели причину ситуации в политике Центробанка по снижению ключевой ставки до 4,25%.

Ставки по продуктам банки в течение года вынужденно снижали. Последствия будут более очевидны в 2021 году, когда вырастет выданная на новых условиях доля кредитов. Для поддержания притока средств вкладчиков финансовым организациям придется держать ставки по депозитам. Доходы сильно не вырастут из-за высокой конкуренции.

Банки, считают в АКРА, в итоге сократят выдачу кредитов. Если в 2020 году рост портфеля будет около 13,4%, то в следующие годы — 10,5 и 10%. В аналитическом агентстве Fitch заявили о 17% в 2020-м и 18% — в 2021 году. Несмотря на разную оценку, специалисты сошлись на мнении об ухудшении качества активов банков. Однако даже в нынешней ситуации опасности для устойчивости всей банковской системы нет.