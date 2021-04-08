Российский цифровой рубль начнут тестировать в 2022 году

Центробанк РФ намерен начать тестирование цифрового рубля в следующем году. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«На весь этот этап тестирования мы предполагаем потратить год, весь 2022 год. И только по результатам тестирования мы поймем, какая дорожная карта по внедрению целевой платформы будет реализовываться и в какие сроки», — передал ТАСС ее слова.

Прототип цифрового рубля будет создан до конца этого года. Известно, что Банк России не планирует устанавливать лимиты на суммы хранения цифрового рубля на счетах.

Ранее директор департамента финансовых технологий Центробанка Иван Зимин рассказал, что главное преимущество цифрового рубля заключается в том, что пользоваться им можно через различные финансовые организации. Это позволит исключить «платежное рабство», когда клиент привязан только к одному кредитному учреждению.

Завести цифровой кошелек можно в одной финансовой организации, но пользоваться им можно будет везде при подтверждении идентификации. Впервые ЦБ заговорил о цифровом рубле осенью прошлого года.