Российский рынок выступил против запрета криптовалют

Российское правительство получило концепцию Минфина по регулированию криптовалют. В кабмине приступили к изучению документа. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

20 января ЦБ выпустил доклад, в котором предложил ввести запрет на майнинг, организацию выпуска и обращения криптовалют, в том числе через криптобиржи и специальные платформы между пользователями, а также на инвестиции в нее финансовых организаций. Как отметила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, запрет криптовалют позволит избежать вложений в них со стороны массовых инвесторов, что может нести риски финансовой стабильности и потребовать государственной поддержки.

При этом аналитики, опрошенные изданием, подчеркивают, что другие страны сегодня идут по пути регулирования, а не запрета цифровых денег.

Участники крипторынка призывают легализовать в РФ майнинг цифровых денег. Они полагают, что это позволит наполнить бюджеты регионов дополнительными налогами.

В настоящее время Россия уже входит в тройку крупнейших майнинговых центров и лидеров по числу держателей криптовалют.