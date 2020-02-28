Российский рынок акций побил двухлетний антирекорд

Индекс фондовой биржи РТС рухнул до 1386,2 пункта и достиг уровня апреля 2018 года. И все это на новостях о новых очагах распространения коронавируса. Мосбиржу тоже лихорадит.

Как пишет ТАСС, индекс Мосбиржи на закрытии торгов четверга упал на 3,37%, до 2 915,84 пункта. Доллар при этом взлетел в цене сразу на 1,06%. Теперь валюту можно купить за 66, 136 рубля. Евро подорожал еще больше — на 1,87%, до72,605 рубля.

Коронавирус прошелся и по цене на нефть. Так Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне стоит на 2,66% дешевле — 51,92 доллара за баррель.

Худшую динамику на рынке в четверг показали российские компании-тяжеловесы — такие как «Сургутнефтегаз», «Лукойл» и прочие.

Эксперты уверены, что антирекорды на российской бирже связаны с негативными настроениями на зарубежных площадках.

«На „вирусном“ фронте положительных новостей по-прежнему нет, напротив, по данным ВОЗ новых случаев вируса в мире стало больше, чем в самом Китае, растет количество жертв очага Covid-19 в Иране», — рассказал финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

Ранее аналитики сообщили, что из-за коронавируса цены на нефть могут дойти до 50 долларов за баррель.